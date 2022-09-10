Лавров напомнил об обязанности США и ООН обеспечить визами все делегации Генассамблеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттереш должны обеспечить визами все делегации Генеральной ассамблеи ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт KP.RU, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил Лаврова главой делегации РФ на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций. В состав российской делегации вошли пять человек, в том числе заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022. Она состоится в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.