Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения в Курской области Фото: Николай ХИЖНЯК

Сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии России погиб в результате нападения неизвестных лиц в Курской области, сообщает Следственный комитет РФ.

«Вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении», – сказано на сайте ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к нападению на росгвардейцев, говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее администрации Курской области сообщили о том, что в Суджанском районе региона неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас нападавших разыскивают. Курян просят сохранять спокойствие и бдительность.