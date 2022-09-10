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Происшествия10 сентября 2022 12:22

Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения в Курской области

Он получил ранение и в скончался в больнице
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения в Курской области

Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения в Курской области

Фото: Николай ХИЖНЯК

Сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии России погиб в результате нападения неизвестных лиц в Курской области, сообщает Следственный комитет РФ.

«Вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении», – сказано на сайте ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к нападению на росгвардейцев, говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее администрации Курской области сообщили о том, что в Суджанском районе региона неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас нападавших разыскивают. Курян просят сохранять спокойствие и бдительность.