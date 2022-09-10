Умер Владимир Вышегородцев, мультипликатор, работавший над «Простовакшино» и «Котом Леопольдом»

Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев Фото: соцсети

В Москве умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, который работал над такими мультфильмами, как «Каникулы в Простоквакшино» и «Кот Леопольд». Ему было 72 года.

Как сообщил в Facebook* шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, Вышегородцев скончался в пятницу, 9 сентября. Он умер больнице от сердечного приступа, прощание с мультипликатором состоялось 10 сентября.

Вышегородцев создал мультфильмы «Пес в сапогах», «Каникулы в Простоквашино», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и другие. Всего мультипликатор поучаствовал в 60 проектах.

С 1975 по 1978 годы он работал на студии «Мульттелефильм» Творческого объединения «Экран», с 1978 по 1999 на киностудии «Союзмультфильм», а с 1986 по 1987 годы – на студии «Таллинфильм». Вышегородцев был членом правления АП «Киностудия «Союзмультфильм», учредителем и членом правления РОО «Объединение «Союзмультфильм». С 2000 года он сотрудничал с различными анимационными студиями Москвы.

*Запрещенная в России экстремистская организация