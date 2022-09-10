В Кузбассе стартовал Международный фестиваль «Сверкающие грани театра»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 10 сентября открылся Первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». До 30 октября регион превратится в масштабную культурную площадку: здесь пройдут более 400 событий, в том числе 187 показов спектаклей. В форуме принимают участие театральные коллективы из Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР, а также 17 отечественных театров. С открытием фестиваля его участников поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Уникальность фестиваля в том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он будет проходить 50 дней - это настоящий рекорд, - подчеркнул глава региона. - Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров, в том числе - зарубежных. В Кузбассе уделяется огромное внимание сфере культуры. По поручению президента России Владимира Путина у нас строится один из четырех в стране кластеров искусств».

Мероприятия фестиваля пройдут в разных городах региона. Форум охватывает разные жанры театрального искусства – от драмы до балета.