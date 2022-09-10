В Бундестаге призвали Германию завершить экономическую войну с Россией ради поставок газа Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Правительство Германии должно отказаться от санкций против России, чтобы поставки газа из РФ возобновились, считает депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией, даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует, переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу. Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать», – заявила парламентарий в интервью Die Welt.

По мнению Вагенкнехт, Германия развязала против России экономическую войну, и ей теперь нужно завершить ее дипломатическим путем. Это поможет также немцам больше не возвращаться к вопросу о необходимости восстановления атомных электростанций.

Напомним, ранее премьер Бельгии предсказал Евросоюзу «эффект домино» из-за нехватки газа в Германии.

Как писал сайт KP.RU, глава министерства экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заялял, что Германия готова делиться газом с соседними странами Евросоюза.