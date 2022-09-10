Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 15:29

В Чувашской Республике проходит международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32»

На мероприятие в Чувашию съехались более 250 юных журналистов из 32 регионов России, также в нем заочно принимают участие ребята из Беларуси, Казахстана и Эстонии. Фестиваль «Волжские встречи-32» проводится при поддержке Минцифры республики
Источник:kp.ru
В Чувашской Республике проходит международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32». Фото: vk.com/volgameet

В Чувашской Республике проходит международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32». Фото: vk.com/volgameet

Он проходит с 8 по 12 сентября на базе ФОЦ «Росинка».

Во второй день фестиваля, 9 сентября, с юнкорами встретился Глава региона Олег Николаев. Он провел беседу на тему «Формула успеха» и рассказал о том, как добиваться поставленных целей, выступать перед большой аудиторией и справляться с неудачами. Глава республики также упомянул о важности проведения таких фестивалей. По мнению Олега Николаева, дети, которые интересуются журналистикой, имеют возможность не только показать себя, но также построить свои будущие планы. Также во второй день участникам были представлены мастер-классы по тележурналистике, искусству фотографии, блогингу, анимации, личностному росту.

С работой творческих площадок мероприятия ознакомились Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина и ее заместитель Анна Иванова. Как говорит Кристина Майнина, «Волжские встречи» — это большая творческая мастерская, где царит теплая атмосфера. Министр пожелала всем участникам взять все возможное от фестиваля и применить полученные знания в создании увлекательных фильмов, передач, статей и блогов.

«Волжские встречи» — это смотр-конкурс коллективов детских и молодежных редакций кино, телевидения и прессы России и стран СНГ. Творческий и образовательный проект реализуется с 1989 года. В этом году в программе фестиваля мастер-классы и тренинги от более 20 спикеров. Занятия с юнкорами проводят журналисты, артисты, режиссеры, блогеры, фотографы, руководители киношкол и медиацентров.