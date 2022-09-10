В Чувашской Республике проходит международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32». Фото: vk.com/volgameet

Он проходит с 8 по 12 сентября на базе ФОЦ «Росинка».

Во второй день фестиваля, 9 сентября, с юнкорами встретился Глава региона Олег Николаев. Он провел беседу на тему «Формула успеха» и рассказал о том, как добиваться поставленных целей, выступать перед большой аудиторией и справляться с неудачами. Глава республики также упомянул о важности проведения таких фестивалей. По мнению Олега Николаева, дети, которые интересуются журналистикой, имеют возможность не только показать себя, но также построить свои будущие планы. Также во второй день участникам были представлены мастер-классы по тележурналистике, искусству фотографии, блогингу, анимации, личностному росту.

С работой творческих площадок мероприятия ознакомились Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина и ее заместитель Анна Иванова. Как говорит Кристина Майнина, «Волжские встречи» — это большая творческая мастерская, где царит теплая атмосфера. Министр пожелала всем участникам взять все возможное от фестиваля и применить полученные знания в создании увлекательных фильмов, передач, статей и блогов.

«Волжские встречи» — это смотр-конкурс коллективов детских и молодежных редакций кино, телевидения и прессы России и стран СНГ. Творческий и образовательный проект реализуется с 1989 года. В этом году в программе фестиваля мастер-классы и тренинги от более 20 спикеров. Занятия с юнкорами проводят журналисты, артисты, режиссеры, блогеры, фотографы, руководители киношкол и медиацентров.