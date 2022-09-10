Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября 2022 Фото: REUTERS

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября 2022, сообщает Букингемский дворец.

«Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени», – сказано в заявлении, распространенном дворцом.

День похорон Елизаветы II будет выходным. Перед похоронами гроб с королевой будет на четыре дня выставлен в холле здания парламента Великобритании для того, что подданные успели с ней проститься, говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, причину смерти королевы Великобритании Елизаветы II пока официально не озвучили. В сообщении Букингемского дворца говорится, что 96-летняя монарх мирно скончалась в кругу близких в полдень 8 сентября 2022 года в замке Балморал. Вероятнее всего, августейшая особа просто скончалась от болезней, связанных с её преклонным возрастом.

Состояние здоровья королевы последнее время в Букингемском дворце предпочитали комментировать без подробностей. Известно, что помимо возраста, на него серьезно повлияло перенесенное в феврале заболевание коронавирусом. Елизавета II тогда испытывала лишь симптомы простудного заболевания, однако временно приостановила исполнение большей части монарших обязанностей. Учитывая непредсказуемость осложнений COVID-19 у пожилых людей, Елизавета II могла так до конца и не оправиться от перенесенного заболевания.