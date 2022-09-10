Общественные наблюдатели выявили несколько нарушений во второй день голосования в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам второго дня голосования в России общественные наблюдатели выявили несколько нарушений закона, сообщает «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Глава Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о резонансных ситуациях, многие из которых оказались информационными вбросами. Однако в ряде случаев общественные наблюдатели зафиксировали и факты несоблюдения закона», – сказано на сайте НОМ.

Так, на некоторых избирательных участках в Ярославской области общественные наблюдатели обнаружили незаконную агитацию в поддержку некоторых кандидатов, которая велась неподалеку от избирательных участков. В Удмуртии также проводилась незаконная агитация за одного из кандидатов, а публичных сообществах в Кировской области прошла информация об отсутствии наблюдателей и несоблюдении тайны голосования на некоторых участках.

Кроме того, в Курской области один из избирательных участков находился на втором этаже, а лестница не была оборудована пандусом. Из-за этого один из граждан решил не голосвать на этом участке, отметили в НОМ. Также там сообщили, что в Геленджике у заместителя председателя избирательной комиссии были найдены бюллетени с проставленными отметками.

Напомним, в первый день голосования в России пресечены попытки атак из-за границы на сайт Центрального избирательного комитета (ЦИК) и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).