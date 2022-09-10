Эксперт заявил, что США поставили мир на грани «нефтяной катастрофы» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Геополитическая обстановка в мире в последние месяцы вряд ли можно назвать спокойной. Запад ввел десятки санкций против России, но все эти меры отражаются на Европе и многих других странах.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» уверен, что США затеяли многоходовку, которая поставит под удар самих американцев.

Идея с потолком цен на российские энергоресурсы грозит мировой катастрофой. На АЗС по всему миру начнут расти цены на топливо.

Не исключено, что навязывание «потолка цен» приведет к тому, что многие страны начнут уходить из-под контроля Штатов и откажутся от расчетов в долларах.

- Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, Запад прибегнет к привычным мерам – санкциям.

Контроль абсолютно всей нефтедобычи в мире – это сверхзадача, - сообщает телеканал «360».

Эксперт уверен, что российскую нефть продолжат покупать многие страны, которые раньше громогласно отказались от наших энергоресурсов.

Введение Западом лимита цен на российскую нефть может привести к негативным последствиям для всех. Если США введут ограничения, то Россия в ответ может сократить экспорт, что автоматически выведет цены на новый уровень. Они могут взлететь до 150 долларов за баррель, пишет ФАН.

Соединенные Штаты вместе с союзниками из «Большой семерки» вводят запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря. С 5 же февраля 2023 года ограничения начнут распространяться и на другие нефтепродукты, передает Пятый канал.