Песков сообщил, что традиционная серия совещаний Путина с военными сдвигается Фото: REUTERS

Традиционные совещания президента России Владимира Путина с руководством Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса востребованы, но состоятся позже из-за напряженного графика. Об этом сообщил официальный представитель Кремял Дмитрий Песков.

«Сочинские совещания востребованы. Они будут продолжаться, тем более, что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать", - сказал Песков. Сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Песков напомнил, что в Приморском крае Путин ранее провел совещание с руководством Минобороны и руководителями ведущих предприятий ОПК.

Напомним, ранее президент России на совещании с членами Совбеза рассказал о героизме российских военных в Украине.