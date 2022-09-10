Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что вся территории республики контролируется союзными войсками Фото: Александр КОЦ

Вся территория Луганской народной республики контролируется союзными войсками, информация о входе Вооруженных сил Украины на территории ЛНР не соответствует действительности, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник.

«Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово – это все северный территории ЛНР. Слухи разгоняемые Украиной чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», – написал дипломат в своем Telegram-канале.

Как отметил Мирошник, о близости фронта говорит только приезд нескольких десятков беженцев из Изюма и Купянска, которых принимают власти ЛНР и снабжают их всем необходимым. Кроме того, он назвал ложью сообщения об обстрелах Лисичанска. По его словам, эхо орудий доносится из района Северска и близлежащих территорий, где боевые действия идут уже два месяца.