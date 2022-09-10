Врач-терапевт рассказала об опасности недостатка движения Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко напомнила, что недостаток физической активности может привести к снижению работоспособности, усталости, ухудшению внимания и тревожным расстройствам.

Ученые давно выяснили, что если мало двигаться, то люди быстрее устают. Рано или поздно снижение физической активности сказывается на функциях мозга.

- Когда мы двигаемся, активизируется кровоток, улучшается кровоснабжение головного мозга. Без движения мы не сможем хорошо и продуктивно работать и построить карьеру. А еще люди, которые мало двигаются, чаще страдают тревожными расстройствами, – добавила Романенко в беседе с Москвой «24».

Даже 10-минутная физическая активность ежедневно повысит энергетический тонус на 20%.

- Старайтесь подниматься пешком по лестнице, ходить во время телефонных разговоров. При ходьбе желательно поднимать ноги выше, маршировать. В этом случае работают передние и задние мышцы бедра, - отметила врач.

А вот от различных доставок на ом лучше отказаться. Потому что даже поход в магазин за продуктами может стать неплохой физической нагрузкой.

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