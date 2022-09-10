В сирийской провинции Алеппо выявили 15 случаев холеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения Сирии зафиксировало 15 случаев заболевания холерой в провинции Алеппо.

По информации агентства SANA, все они госпитализированы. Одним из первых заболевших оказался девятилетний ребенок, у которого наблюдались симптомы острой диареи, сопровождающиеся частой рвотой. Спустя несколько дней он был выписан из больницы в стабильном состоянии.

В настоящее время Минздрав Сирии усилил эпидемиологический надзор за любым случаем в больницах. Были взяты образцы воды из канализационной системы и водопроводной сети в районе проживания заболевших и ужесточен контроль за содержанием хлора в воде.

Один из образцов холеры был обнаружен в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого сразу же закрыли. Отмечается, что это первая за долги годы вспышка холеры в Сирии.