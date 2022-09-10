Politico: США предоставят «истощенным» европейским союзникам гранты на покупку оружия

США предоставят восточноевропейским союзникам гранты на покупку оружия Фото: REUTERS

Соединенные Штаты предоставят своим восточноевропейскими союзникам по НАТО гранты на покупку оружия для пополнения истощенных запасов.

По информации Politico, Вашингтон предоставит им гранты для приобретения вооружения у военных корпораций США. Как отмечается в публикации, такой шаг должен «развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия».

Вместе с тем страны НАТО из Восточной Европе продолжат избавляться от старого советского оружия и военной техники и будут направлять в качестве помощи Украине.

Как писал сайт KP.RU, тем временем США готовятся объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет, в частности, о дополнительных боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS. Это является с игналом о том, что международное сообщество поддерживает Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявили в Пентагоне.