Олег Николаев дал старт Суперфиналам чемпионатов России по шахматам

Фото: chuvashia-chess.ru

Художественную часть вечера начали солисты филармонии и Чувашского государственного театра оперы и балета. Затем на сцену поднялись Глава Чувашии Олег Николаев, исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, депутат Государственной Думы РФ, глава Оргкомитета Суперфиналов Анатолий Аксаков, многократный чемпион мира, депутат Государственной думы РФ, вице-президент ФШР Анатолий Карпов. Они приветствовали участников и поблагодарили организаторов и партнеров соревнования.

Как отметил Глава Чувашии, проведение Суперфиналов — большая ответственность, к этому мероприятию готовились ответственно и последовательно. Также руководитель региона подчеркнул, что проведение соревнований придаст дополнительный импульс развитию шахмат в республике. Помимо этого, Олег Николаев отмечает, что жители республики с нетепрением ждут встреч с именитыми шахматистами: 17 сентября в семи городах республики — Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Шумерле, Новочебоксарске, Цивильске и Ядрине — запланированы сеансы одновременной игры. В них примут участие дети и ветераны, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

Анатолий Аксаков анонсировал открытие Центра шахмат в Новочебоксарске в 2023 году и выразил мнение, что Чувашия будет столицей шахмат России не только в течение предстоящих двух недель, но и в течение будущего года. Для этого здесь будут проводиться турниры, встречи выдающихся шахматистов с детьми и любителями. Также Анатолий Аксаков предположил, что столица Чувашии сможет выступить достойной площадкой для проведения матча за мировую шахматную корону между российским спортсменом, уроженцем республики Яном Непомнящим и китайцем Дин Лежэнем.

Как отметил Анатолий Карпов, организаторы постарались создать для спортсменов такие условия, чтобы шахматисты могли целиком сосредоточиться на подготовке и предстоящих поединках. Он выразил надежду, что партии будут и интересными, и захватывающими.

В свою очередь Марк Глуховский поблагодарил Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и других партнеров федерации, участников и организаторов шахматного турнира, а также пожелал удачи всем игрокам.