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В мире10 сентября 2022 19:05

Политолог Бредихин уверен, что король Карл III не откажется от престола до своей смерти

Но при этом британцы могут не захотеть видеть такого правителя у власти
Елена АКИМОВА
Политолог Бредихин уверен, что король Карл III не откажется от престола до своей смерти

Политолог Бредихин уверен, что король Карл III не откажется от престола до своей смерти

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания прощается с Елизаветой II. Ее место займет принц Чарльз, который войдет на престол под именем короля Чарльза III. Многие эксперты уверены, что на престоле он задержится недолго, так как у него низкие рейтинги, нет той харизмы, которой обладала королева.

Политолог Антон Бредихин все же полагает, что рано списывать принца Чарльза со счетов, он слишком долго ждал этого момента и не откажется от короны до самой смерти.

Но не исключено, что народ не захочет долго видеть Карла на троне. Он подмочил свою репутацию еще во время гибели принцессы Дианы.

- Чарльз не популярен у британцев — это факт. Слишком много скандалов, он имеет очень низкий рейтинг, — отмечает политолог Пятому каналу.

Не в пользу короля и тот факт, что Великобритания переживает серьезный энергетический и продовольственный кризисы.

Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 11:00 по стандартному британскому времени, сообщает Life.

Елизавета II самый долгоправивший монарх Великобритании. С ее смертью начнет меняться многое, например, на национальных монетах постепенно появится лицо короля Карла III. В Соединенном Королевстве также изменят название и слова государственного гимна. Теперь они меняются на "Боже, храни нашего милостивого короля", сообщает "Российская газета".