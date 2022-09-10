Политолог Бредихин уверен, что король Карл III не откажется от престола до своей смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания прощается с Елизаветой II. Ее место займет принц Чарльз, который войдет на престол под именем короля Чарльза III. Многие эксперты уверены, что на престоле он задержится недолго, так как у него низкие рейтинги, нет той харизмы, которой обладала королева.

Политолог Антон Бредихин все же полагает, что рано списывать принца Чарльза со счетов, он слишком долго ждал этого момента и не откажется от короны до самой смерти.

Но не исключено, что народ не захочет долго видеть Карла на троне. Он подмочил свою репутацию еще во время гибели принцессы Дианы.

- Чарльз не популярен у британцев — это факт. Слишком много скандалов, он имеет очень низкий рейтинг, — отмечает политолог Пятому каналу.

Не в пользу короля и тот факт, что Великобритания переживает серьезный энергетический и продовольственный кризисы.

Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 11:00 по стандартному британскому времени, сообщает Life.

Елизавета II самый долгоправивший монарх Великобритании. С ее смертью начнет меняться многое, например, на национальных монетах постепенно появится лицо короля Карла III. В Соединенном Королевстве также изменят название и слова государственного гимна. Теперь они меняются на "Боже, храни нашего милостивого короля", сообщает "Российская газета".