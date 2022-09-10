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Политика10 сентября 2022 19:33

Власти Запорожья запретили отправку грузов в подконтрольные Киеву районы

Это связано с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Запорожья запретили отправку грузов подконтрольные Киеву районы Фото: Telegram-канал главы ВГА Запорожья Евгения Балицкого

Власти Запорожья запретили отправку грузов подконтрольные Киеву районы Фото: Telegram-канал главы ВГА Запорожья Евгения Балицкого

Власти Запорожской области запретили перевозку грузов между районами, подконтрольными союзным войскам и Киеву, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт «Васильевка» вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов. Перевозчики должны воздержаться от формирования грузов и отправления транспорта на пункт пропуска «Васильевка», – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Балицкий, что правила въезда гражданских автомобилей на автомобильный пункт пропуска «Васильевка» остается прежним. Стоит отметить, что пропускной пункт рядом с Васильевкой является единственным КПП через линию боевого соприкосновения в регионе.