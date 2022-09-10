Власти Запорожья запретили отправку грузов в подконтрольные Киеву районы

Власти Запорожья запретили отправку грузов подконтрольные Киеву районы Фото: Telegram-канал главы ВГА Запорожья Евгения Балицкого

Власти Запорожской области запретили перевозку грузов между районами, подконтрольными союзным войскам и Киеву, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт «Васильевка» вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов. Перевозчики должны воздержаться от формирования грузов и отправления транспорта на пункт пропуска «Васильевка», – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Балицкий, что правила въезда гражданских автомобилей на автомобильный пункт пропуска «Васильевка» остается прежним. Стоит отметить, что пропускной пункт рядом с Васильевкой является единственным КПП через линию боевого соприкосновения в регионе.