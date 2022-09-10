Колин Фаррелл и Кейт Бланшетт признаны лучшими актерами Венецианского кинофестиваля Фото: Евгения ГУСЕВА

Колин Фаррелл и Кейт Бланшетт получили Кубки Вольпи как лучшие мужской и женской ролей на Венецианском кинофестивале.

Фаррелл получил награду за роль в фильме «Банши Инишерина» режиссера Мартина МакДонаха. Лента была показана на Венецианском кинофестивале 6 сентября. Она рассказывает о конфликте двух друзей, который происходит на ирландском острове Инишерин. Фильм основан на пьесе Мартина Макдонаха из его ирландского цикла.

Что касается Бланшетт, то она была удостоена награды за роль в картине «Тар» режиссера Тодда Филда. Там она сыграла дирижера и первую женщину, которая возглавила Берлинский филармонический оркестр.

Напомним, в этом году Венецианский кинофестиваль – один из самых престижных международных киносмотров – прошел в 79-й раз. «КП-Афиша» рассказывала о самых ожидаемых фильмах фестиваля как из конкурсной программы, так и внеконкурсной.