Зеленский сообщил, что Киев намерен начать поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в декабре намерен начать поставлять в Польшу электроэнергию с Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), расположенной на западе Украины.

«Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества», - приводит его слова ТАСС.

При этом Зеленский уточнил, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией».

Накануне сообщалось, что Киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины. Сейчас электроэнергия подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей, отметили власти Запорожья.

Кстати, польский президент Анджей Дуда 23 августа по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского посещал Киев, где в ходе совместной пресс-конференции отмечал, что Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно вести бизнес.