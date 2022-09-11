В сети появился первый трейлер игры Assassin's Creed Mirage Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мероприятии Ubisoft Forward французский издатель представил первый трейлер Assassin's Creed Mirage - новой игры своей флагманской франшизы. Об этом пишет "Российская газета".

В ролике показана церемония инициации главного героя Басима в братстве ассасинов.

Как сообщает издание, авторы называют свой проект возвращением к истокам, события снова будут развиваться на ближнем Востоке - в городе Багдаде. Релиз запланирован на 2023 год, без более точной даты.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, серию игр Assassin’s Creed в жанре приключенческого боевика обожают многие геймеры, причем, не только подростки, но и взрослые. Благодаря миллионам поклонников Assassin’s Creed стала культовой франшизой, а Netflix не смог это проигнорировать и занялся созданием сериала по сюжету игры. Сейчас для этого проекта вовсю ищут шоураннера. В планах также выпуск анимэ и анимационных сериалов на основе франшизы видеоигр.