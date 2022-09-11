МИД Ирана: необдуманное заявление «евротройки» подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что необдуманное заявление "евротройки", выступившей с критикой Ирана по ядерной сделке, угрожает проведению переговоров.

Как отметил дипломат, Германия, Франция и Великобритания решили пойти по пути Израиля и сделали шаг к тому, чтобы сорвать переговоры. При этом они должны взять на себя ответственность за возможные последствия такой позиции.

Напомним, ранее Германия, Франция и Британия считают, что позиция Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассчитывают, что Тегеран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на то, что Соединённые Штаты вышли из договора в одностороннем порядке. По словам спецпредставителя США, ядерная сделка «устанавливала очень низкую планку» требований к Тегерану, поэтому «для Ирана более выгодно остаться в сделке, нежели выйти из нее». Однако он заметил, что «это может измениться».