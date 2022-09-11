Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем танкиста Фото: REUTERS

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.

"Многолетняя история бронетанковых войск - это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине. Воинов-танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка", - говорится в поздравительном обращении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Глава оборонного ведомства особо отметил, что сегодня, принимая участие в специальной военной операции на территории Украины, личный состав войск действует четко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи.

Министр обороны также поблагодарил танкистов и работников ОПК за верную службу и ратный труд, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Изобретение бронированных машин относят к началу ХХ века, над ними работали одновременно несколько стран. В Российской Империи наш соотечественник Василий Менделеев, сын известного русского химика, в период с 1911 по 1915 годы проектировал тяжелую бронированную машину, которая вполне могла стать прототипом современных танков. Причем делал он это на голом энтузиазме, в свободное от основной работы время. Каждое второе воскресенье сентября отмечается День танкиста в России — праздник всех, кто связан с этой важной военной отраслью. В 2022 году отмечать этот день страна будет 11 сентября. Подробнее о празднике читайте в материале сайта KP.RU