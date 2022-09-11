В Париже хотят сократить часы подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии Фото: СОЦСЕТИ

В мэрии Парижа хотят сократить часы подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии предстоящей зимой, пишет газета Le Journal du dimanche.

Декоративные огни на башне гаснут после 01:00 (02:00 по московскому времени). Зимой городские власти хотят отключать подсветку уже в 23:45 (00:45 по московскому времени) — к этому времени достопримечательность уже должны покинуть туристы.

"Мера, о которой будет объявлено во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов", — пояснил председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.

Ранее сообщалось, что власти Варшавы намерены сократить количество рождественской иллюминации или вовсе отказаться от этой подсветки в целях экономии электроэнергии. По словам Тшасковского, сам по себе подобный шаг не исправит ситуацию, однако станет сигналом жителям Варшавы о том, что проблема усугубляется, а к экономии электроэнергии необходимо относиться серьезнее.

До этого сообщалось, что страны Южной Европы были недовольны предложением Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%, в то время как Польша вообще выступила против, поддержав это предложение только, когда появилась договоренность о том, что каждая страна будет решать вопрос о сокращении.