Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось на 40% Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов.

"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров", - приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.

Сложно переоценить негативное влияние алкоголя на организм человека. В нашей стране существует множество общественных и благотворительных организаций, занимающихся помощью больным алкоголизмом и пропагандирующих здоровый образ жизни. А дважды в год отмечается День трезвости — во всей России в 2022 году в эти дни будут проводиться тематические мероприятия, направленные на просвещение населения о вреде алкоголя.

День трезвости в России празднуют на двух уровнях — всероссийском (11 сентября) и международном (3 октября). В 2022 году торжество пройдет во множестве городов.