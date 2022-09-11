Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден не увеличивает поставки оружия Киеву из-за страха перед ядерными силами России Фото: REUTERS

Бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер заявил, что президент США Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом.

"Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век", — приводит его слова РИА Новости.

Карбер напомнил, что у Москвы стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не будут поставлять Украине ракетные системы, которые способны наносить удары по территории России.

До этого Байден неоднократно заявлял, что не будет отправлять на Украину военных США, чтобы воевать с российской стороной и анонсировал новый пакет военной помощи для Незалежной на общую сумму 800 миллионов долларов, куда входит артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты.