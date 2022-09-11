Путин стал первым мировым лидером, поздравившим Карла III со вступлением на британский престол Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, написала газета Telegraph.

"Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол", - говорится в материале.

Как заметило издание, Путин и Карл III встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита президента РФ в Великобританию в 2003 году.

Напомним, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Новый король Великобритании Карл III официально вступил в должность монарха 10 сентября 2022 года. Это произошло спустя два дня после смерти его материл - британской королевы Елизаветы II, которая правила Соединенным Королевством на протяжении более 70 лет.

Также Карл III выступил с первым публичным телеообращением к нации. в котором рассказал о том, что роль и место британской монархии в стране ни в коем случае не изменится. Король пообещал, что будет достойно заботиться о памяти своей матери и сделает все, чтобы о ней и ее заслугах продолжали помнить очень долгое время.