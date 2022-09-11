Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход из украинских портов еще четырех судов с продовольствием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще четырех судов, которые вывезут в общей сложности 92,5 тыс. тонн продовольствия. Об этом пишет ТАСС.

Так, из Одессы выйдет сухогруз Oris Sofi, который доставит в Ливан и Турцию 6 тыс. тонн подсолнечного масла. Из Черноморска выйдут суда S-Brilliant и Ahmet Can, которые доставят 40,2 тыс. тонн рапса и 2,8 тыс. тонн пшеничных отрубей в Нидерланды и Турцию, соответственно. Из порта Южный выйдет сухогруз Win Sino с 43,5 тыс. тонн подсолнечного масла, которое планируется доставить в Индию.

Выход указанных судов запланирован на воскресенье.

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