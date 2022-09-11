Береговая охрана Греции открыла предупредительный огонь по "подозрительному судну" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Береговая охрана Греции заявила, что во время преследования "подозрительного судна" под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды, открыла предупредительный огонь в безопасном направлении.

"Патрульный катер обнаружил судно ANATOLIAN в акватории к северо-западу от Лесбоса. Капитан получил указание остановиться для проведения проверки, но не подчинился. Последовала погоня, в ходе которой были произведены предупредительные выстрелы, однако вышеуказанное судно не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды", - приводит РИА Новости заявление погранслужбы.

О произошедшем оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти, чтобы они предприняли собственные действия.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, береговая охрана Греции открыла предупредительный огонь по грузовому судну под флагом Турции. Капитан сухогруза Халук Сами Калкаван заявил, что инцидент произошел неподалеку от острова Родос в Эгейском море. Он отказался выполнить требование греческих пограничников встать на рейде порта Родос в международных водах, а взял курс в сторону территориальных вод Турции. После чего были совершены предупредительные выстрелы. Судно под названием M/V ACT шло с грузом стали из порта Искендерун в порт Измит.