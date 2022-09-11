Аналитик спрогнозировал ослабление рубля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что в среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты.

"Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей", — заявил он в беседе с "Праймом".

Напомним, согласно прогнозам аналитиков, в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Как писал сайт KP.RU, по мнению специалистов, к концу декабря текущего года минимальное значение российской валюты составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро, а максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет