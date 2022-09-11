Четыре мирных жителя погибли при подрыве на украинских минах Фото: REUTERS

Четыре мирных жителя погибли из-за украинских мир в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области.

Как рассказывает РИА Новости, с началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар — Кинбурнскую косу накрыли пожары из-за артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание со ссылкой на экстренные службы отмечает, что на сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Пожар в заповеднике мешают потушить украинские мины.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что Вооруженные силы Украины несут очень большие потери в Николаевской области. По его словам, это происходит за счет превосходства российских войск в артиллерии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.