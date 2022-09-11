Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уверена, что Россия и ЕС могут нормализовать отношения

Карин Кнайсль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Евросоюз в состоянии нормализовать отношения, но для этого необходимо восстановить утраченное доверие между Москвой и Брюсселем. Соответствующее мнение выразила в интервью ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Я думаю, что это возможно, - уточнила Кнайсль. - Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу".

Кнайсль также обратила внимание на свои наблюдения во время путешествия в восточные страны. По ее словам, на востоке "люди находят время друг для друга", в отличие от запада, где "дипломатия как ремесло уже утеряна".

Как ранее писал сайт KP.RU, Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году, и европейские политики сами его спровоцировали. По ее словам, "совершенно не нужно думать только о грядущей зиме", говоря о серьезности кризиса в энергетике Европы.

Напомним, Карин Кнайсль, покинувшая родную страну из-за постоянных угроз в свой адрес, аргументировала, почему она переехала в Ливан, а не в Россию. Дипломат объяснила переезд знанием арабского языка и наличием друзей, которые ее "знают только как Карин".