Экс-аналитик ЦРУ не верит, что миссия МАГАТЭ признает вину Киева в обстрелах Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает вину Киева в обстрелах Запорожской атомной электростанции (АЭС) даже после того, как их делегация на территории ядерного объекта оказалась под градом украинских снарядов, летящих с другого берега Днепра, на котором расположились Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Соответствующее мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Рэй Макговерн в ходе дискуссии на площадке Института Шиллера. Его слова приводит РИА Новости.

"Эксперты Организации объединенных наций (ООН), МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега реки, не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции", - подчеркнул Макговерн, связывая это с давлением со стороны США.

Эксперт сравнил ситуацию с фейковой "химической атакой", в которой обвинили президента Сирии Башара Асада. По его словам, инспекторы ООН опровергли эти обвинения в адрес сирийских властей, но "назначенные США люди повернули эти выводы вспять".

Как ранее писал сайт KP.RU, 5 сентября Энергодар покинула комиссия МАГАТЭ, оставив в районе Запорожской атомной электростанции всего двух своих представителей для контроля за ситуацией на этом крупнейшем в Европе атомном энергетическом объекте.

В это же время со стороны ВСУ продолжались обстрелы и города энергетиков, и самой станции, а также атаки на Каховскую ГЭС и на объекты Херсонской области, связанные с Запорожской АЭС.