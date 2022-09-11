Американский политолог Эберт назвал "безумием" введение потолка цен на нефть из России

США не смогут контролировать поставки нефти по всему миру, уверен эксперт Фото: REUTERS

Инициатива Соединенных Штатов о введении потолка цен на российскую нефть является "безумной". Соответствующее мнение выразил американский политолог Стефан Эберт. Его слова приводит газета "Известия".

"Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие", - аргументировал Эберт.

По словам эксперта, такая мера походит на продолжение экономических войн, которые Белый дом ведет с Ираном, Кубой и Венесуэлой.

Политолог также выразил сомнение в способности Вашингтона контролировать нефтяные поставки по всему миру. По его оценке, к санкциям не присоединятся "две трети населения земного шара", и едва ли есть способ заставить их отказаться от сотрудничества с Россией.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

Аналогичную позицию выразило посольство России в Вашингтоне. Дипломаты предупредили, что Москва не намерена продавать энергоресурсы на нерыночных условиях.