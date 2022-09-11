Чимаев победил Холланда за 134 секунды на UFC 279

Чимаев победил Холланда с помощью удушающего приема Фото: REUTERS

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, победил американца Кевина Холланда в со-главном поединке на UFC 279. Как сообщает "КП-Спорт", Холланду пришлось сдаться уже на 134 секунде поединка.

После провала на взвешивании, где отклонение веса Чимаева от необходимого составило целых 4 кг, центральный бой с Диазом пришлось отменить, но чеченскому шведу все-таки оперативно нашли нового соперника в лице Холланда.

Бой представлялся ка сложно предсказуемый, так как бойцы до этого представляли разные весовые категории.

С самого начала поединка Чимаев взял в руки инициативу и буквально "уничтожил" Холланда, заставив его сдаться после удушающего приема. Это произошло всего лишь через две минуты и 14 секунд со старта боя.

Таким образом, чечено-шведский боец остался непобедимым. На его счету уже 12 побед.