Правительство Японии готовится отменить ограничения на въезд для туристов

Япония готовится смягчить антиковидные ограничения на въезд туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабинет министров Японии рассматривает отмену антиковидных ограничений на въезд в страну туристов, в том числе лимита в 50 тысяч человек и запрета на самостоятельный туризм. Об этом сообщил генсек японского правительства Сэйдзи Кихара в эфире телеканала Fuji в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

Кихара обратил внимание, что на фоне слабеющей йены повышается привлекательность поездок в Японию. Для их стимулирования следует отменить антиковидные ограничения на въезд, что уже делается по всему миру, уточнил генеральный секретарь.

Точных сроков принятия соответствующего решения чиновник не назвал, но заверил журналистов, что "это должно быть сделано в ближайшем будущем".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается закрываться от Евросоюза и вводить жесткие визовые ограничения для жителей стран ЕС. С таким заявлением российский президент выступил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022 во Владивостоке.