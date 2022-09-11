Аналитик Дунсюй предрек снижение оборонных возможностей США без поставок компонентов из КНР

Отказ от китайских компонентов негативно скажется на обороноспособности США Фото: REUTERS

Намерение США отказаться от импорта китайских компонентов из редкоземельных металлов, которые используются в американской военной технике приведет к снижению оборонных возможностей Вашингтона. Соответствующее мнение выразил в интервью Global Times военный аналитик из КНР Вэй Дунсюй.

"Соединенным Штатам будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всем высокотехнологичном оборудовании", - подчеркнул Дунсюй.

По его словам, даже если Пентагону удастся найти краткосрочную замену, это выльется в существенное повышение расходов на оборонную промышленность.

В противном случае сократится производство истребителей F-35, что снизит оборонные возможности как США, так и их союзников.

Отметим, что редкоземельные минералы используются, в частности, для производства высокотехнологичного оружия, электромобилей и мониторов.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба против 1,4 млрд китайцев "добром не кончится". Соответствующее заявление китайский дипломат сделал на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона настаивает на прекращении поставок американского вооружения Тайваню со стороны США, поскольку эти действия обостряют ситуацию в Тайваньском проливе.