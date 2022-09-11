МИД Португалии заявил о приостановке выдачи "золотых" виз россиянам

Португалия решила не выдавать "золотые" визы россиянам Фото: EAST NEWS

Португалия приостановила выдачу россиянам "золотых" виз на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) Португалии Аугушту Сантуш. Его слова приводит CNN Portugal.

Речь идет о возможности получить разрешение на жительство для граждан стран, которые не входят в состав Европейского союза, в обмен на крупные инвестиции.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что данная мера касается сотен граждан России. Он также добавил, что россиян в Португалии от заморозки активов в случае попадания в "черный список" двойное гражданство не спасет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Еврокомиссия выступила с рекомендацией к странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Это означает, что граждане РФ смогут получать однократные шенгенские визы строго под даты своей поездки в ЕС.