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В мире11 сентября 2022 8:21

В Германии зафиксировали 36 100 случаев незаконного пересечения границы за первое полугодие 2022

Welt am Sonntag пишет, что число несанкционированных случаев въезда на территорию Германии растет
Владимир РОМАНЕНКО
Большая часть нелегальных мигрантов, прибывают в Германию через Балканский регион

Большая часть нелегальных мигрантов, прибывают в Германию через Балканский регион

Фото: REUTERS

За первое полугодие 2022 года число нелегальных пересечений границы Германии составило 36 100, что на 47% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ. Число прибывающих нелегальных мигрантов стремительно растет.

"Увеличение числа (мигрантов) также связано с дальнейшим ослаблением ограничений на поездки в Европе, введенных на фоне пандемии", - подчеркнули в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Как отмечается в документе МВД ФРГ, большая часть нелегальных мигрантов, прибывают в Германию через Балканский регион. В основном это беженцы из Сирии, Афганистана, Турции, Ирака и Туниса. Вероятно, число прибывающих в Германию мигрантов значительно выше, так как проверка въезжающих в страну производится случайным образом.

В январе в Германию незаконно въехали 4 400 мигрантов, в июле - 6 900 человек. Всего за первое полугодие текущего года правоохранительные органы ФРГ уже зарегистрировали 36 100 несанкционированных пересечений границы.

Как пишет издание, основной маршрут прибытия мигрантов пролегает через Западные Балканы и центральное Средиземноморье. Особенное большое сосредоточение потоков беженцев происходит на границах Германии с Австрией и Чехией.

Ранее сайт KP.RU писал о статистике нелегальных случаев пересечения границы союза, предоставленной Агентством ЕС по контролю границ Frontex. Так за восемь месяцев 2022 года зафиксировано 188 200 случаев незаконного пересечения границ союза.