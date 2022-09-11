В Германии зафиксировали 36 100 случаев незаконного пересечения границы за первое полугодие 2022

Большая часть нелегальных мигрантов, прибывают в Германию через Балканский регион Фото: REUTERS

За первое полугодие 2022 года число нелегальных пересечений границы Германии составило 36 100, что на 47% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ. Число прибывающих нелегальных мигрантов стремительно растет.

"Увеличение числа (мигрантов) также связано с дальнейшим ослаблением ограничений на поездки в Европе, введенных на фоне пандемии", - подчеркнули в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Как отмечается в документе МВД ФРГ, большая часть нелегальных мигрантов, прибывают в Германию через Балканский регион. В основном это беженцы из Сирии, Афганистана, Турции, Ирака и Туниса. Вероятно, число прибывающих в Германию мигрантов значительно выше, так как проверка въезжающих в страну производится случайным образом.

В январе в Германию незаконно въехали 4 400 мигрантов, в июле - 6 900 человек. Всего за первое полугодие текущего года правоохранительные органы ФРГ уже зарегистрировали 36 100 несанкционированных пересечений границы.

Как пишет издание, основной маршрут прибытия мигрантов пролегает через Западные Балканы и центральное Средиземноморье. Особенное большое сосредоточение потоков беженцев происходит на границах Германии с Австрией и Чехией.

Ранее сайт KP.RU писал о статистике нелегальных случаев пересечения границы союза, предоставленной Агентством ЕС по контролю границ Frontex. Так за восемь месяцев 2022 года зафиксировано 188 200 случаев незаконного пересечения границ союза.