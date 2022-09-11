Итальянский министр заявил, что ЕК представит проект потолка цен на газ из России в сентябре 2022

Еврокомиссия готовится представить конкретное предложение по ограничению стоимости российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия (ЕК) представит конкретное предложение по ограничению цен на импорт российского газа в течение сентября 2022 года. Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.

Чиновник отметил, что инициативу поддержали 15 стран. Осторожную позицию занимает Германия, которая настаивает на рассмотрении возможных рисков соответствующего решения.

"Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября", - заключил Чинголани.

Напомним, председатель Евросокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что введение потолка цен на российский газ в Евросоюзе может произойти очень быстро.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера – это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен.