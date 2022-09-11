Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика11 сентября 2022 8:22

Итальянский министр заявил, что ЕК представит проект потолка цен на газ из России в сентябре 2022

Роберто Чинголани отметил, что инициативу поддержали 15 стран
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Еврокомиссия готовится представить конкретное предложение по ограничению стоимости российского газа

Еврокомиссия готовится представить конкретное предложение по ограничению стоимости российского газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия (ЕК) представит конкретное предложение по ограничению цен на импорт российского газа в течение сентября 2022 года. Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.

Чиновник отметил, что инициативу поддержали 15 стран. Осторожную позицию занимает Германия, которая настаивает на рассмотрении возможных рисков соответствующего решения.

"Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября", - заключил Чинголани.

Напомним, председатель Евросокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что введение потолка цен на российский газ в Евросоюзе может произойти очень быстро.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера – это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен.