Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву

"Air Moldova" планирует разбираться в сложившейся ситуации, в том числе в компании не исключают вероятность обращения в суд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с введенным запретом Органом гражданской авиации (ОГА) Молдавии, авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву .Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании Яна Зиду. О грядущих ограничениях в связи с обеспечением авиационной безопасности заявлял ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, ссылаясь на ОГА.

"ОГА издал операционную директиву, которая запрещает национальным операторам выполнение полётов в воздушном пространстве Российской Федерации. Таким образом, авиакомпания "Air Moldova" не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв-Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены", - сказала Зиду.

В дальнейшем авиакомпания "Air Moldova" планирует разбираться в сложившейся ситуации с ОГА, в том числе в компании не исключают вероятность обращения в суд.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал о том, что ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Одномоментно около 30 стран прекратили авиасообщения с Россией. Позднее «Аэрофлот» объявил, что приостанавливает с 28 февраля 2022 года полеты в Европу.