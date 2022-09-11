В России 11 сентября 2022 года выявлено 52 829 случаев заражения коронавирусом

В России почти в полтора раза уменьшилось число госпитализаций с ковидом за сутки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

За прошедшие сутки в России госпитализировано 2185 человек с COVID-19, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 52 829. Это следует из сводки федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 на воскресенье, 11 сентября 2022 года.

"В стране количество госпитализаций за сутки составило 2 185 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%", - говорится в сообщении.

За 24 часа зафиксировано 86 смертей от коронавируса или его осложнений по стране. Число выздоровевших за последние сутки достигло 37 288 человек, что на 19% меньше в сравнении с субботой.

С начала пандемии в РФ выявили 20 066 610 случаев заражения, а общее число выздоровевших составило 19 061 006 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции уходит из столичного региона. Эксперт обратила внимание, что в Санкт-Петербурге за неделю число заболевших снизилось на 26%, в Подмосковье – на 19%, а в Москве – на 16%.