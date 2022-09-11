Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября 2022

Элла Памфилова Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова напомнила региональным избирательным комиссиям про рекомендацию по губернаторских выборам, согласно которой подведение окончательных итогов должно быть не раньше 14 сентября 2022 года.

"Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября, - заявила Памфилова на заседании по информированию о ходе голосования. - Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов".

Основная цель этой рекомендации – дать возможность тем, у кого возникли какие-либо претензии по избирательному процессу, подать жалобы. На их рассмотрение требуется время, и несколько дней до среды для этого должно хватить, заключила глава ЦИК.

Напомним, выборами в 2022 году в России охвачены 82 российских региона из 85. В 14 регионах выбирают губернаторов, в шести – законодательные собрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. Сайт KP.RU в онлайн-режиме ведет прямую трансляцию мероприятия.