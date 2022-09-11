Die Welt: кризис в Евросоюзе происходит по сценарию падения Римской империи

Кризис в Евросоюзе развивается по сценарию падения Римской империи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развивающийся кризис в Евросоюзе идет по сценарию падения Римской империи, говорится в публикации Даниэля Эккерта в немецком издании Die Welt.

Так, сначала Древний Рим охватила пандемия чумы Антонина.

"В городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях, - уточнил Эккерт. - Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина".

Затем произошла девальвация динария, использовавшегося в качестве основной валюты. Как и в случае с евро, римские деньги начали обесцениваться сразу после пандемии.

На этом фоне власти Древнего Рима предприняли меры, в том числе, попытались установить потолок цен на важнейшие ресурсы, который был ниже рыночных. В частности, таким образом совершалось ценообразование зерна. Вскоре Римской империи не стало.

"Как и в Римской империи две тысячи лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание", - заключил Эккерт.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводу, что Соединенные Штаты на мировой арене ведут себя как "жадная до власти Римская империя", а их госсекретарь Энтони Блинкен чувствует себя "руководителем всего мира".

В качестве одного из аргументов в пользу такого сравнения приводится ультимативное требование Вашингтона к Пекину не поддерживать Москву.

При этом неприязнь США к КНР никак не связана с какими-либо поступками страны. Просто американцы видят в Китае страну с растущим влиянием на мировой арене, которая может пошатнуть позиции "свирепого гегемона", заключили в Китае.