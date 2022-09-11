Спортсмен-скейтбордист из США заявил, что приехал на чемпионат в Россию, так как это его гуманитарная миссия

Grand Skate Tour проходит на территории ВДНХ с 2 по 11 сентября Фото: EAST NEWS

Американский скейтбордист Пэт Даффи приехал в Россию на фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour, потому что скейтбординг, по его мнению, несет гуманитарную миссию. Также спортсмен поделился с ТАСС тем, что в этой стране у него много друзей.

"Я приехал по приглашению. Понимаю, что сейчас не самая лучшая политическая ситуация между нашими странами. Но я не думаю, что простые люди ответственны за происходящее, мои российские друзья навсегда останутся ими, если меня приглашают в Россию мои друзья, я говорю "да". Скейтбординг несет гуманитарную миссию и может объединять людей по всему миру, он не знает границ". - сказал Даффи.

Grand Skate Tour проходит на территории ВДНХ с 2 по 11 сентября. В фестивале принимают участие спортсмены из 28 стран. Пэт Даффи выступает на соревнованиях и как спортсмен, и как судья.

Ранее сайт KP.RU писал о словах пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова насчет спортсменов, которые меняют российское гражданство на другое. По его мнению, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться в условиях санкций против российского спорта.