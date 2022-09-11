Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

Экипаж ударного вертолета Ми-35 сорвал планы ВСУ Фото: Кадр видео

Экипаж ударного вертолета Ми-35 сорвал планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) навести переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Сеньково под Куприянском в Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем телеграм-канале в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

Попытка подготовить прорыв была обнаружена в ходе выполнения боевой задачи майором Сергеем Бондарчуком и старшим лейтенантом Максимом Игольниковым.

"Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Тем самым Бондарчуку и Игольникову удалось сорвать планы противника по скрытому продвижению к позициям российских военных.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Россия вернет контроль над городами на харьковском направлении, временный отход из которых связан с тонкостями военной стратегии.

Напомним, глава военно-гражданской администрации Харьковщины Виталий Ганчев заявил, что всем жителям Харьковской области следует покинуть регион, чтобы сохранить свои жизни. По его словам, в пунктах временного размещения работают представители администрации, готовые обеспечить беженцев питанием, теплом и медикаментами.