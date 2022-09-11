Воздушная тревога объявлена по всей Украине

На подконтрольной Киеву территории объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщают местные средства массовой информации в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

О причинах данного решения украинских властей пока ничего не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о потерях украинской армии с начала российской спецоперации. По его словам, Киев понес десятки тысяч потерь среди своих военных.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 1200 военнослужащих ВСУ в ходе неудачного наступления украинских боевиков на Николаевско-Криворожском направлении.

Ранее сообщалось, что летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован российскими воздушно-космическим силами и средствами противовоздушной обороны.