Замглавы региона Стремоусов сообщил, что Херсон находится в полной безопасности

Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Херсон находится в полной безопасности. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

"Город Херсон находится в полной безопасности, - подчеркнул Стремоусов - На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно, более того, скажу так, нацисты терпят глобальные потери и поражение".

Напомним, замглавы ВГА региона рассказал, что часть военных Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.

"Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку", - уточнил Стремоусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, что бы Киев не предпринимал.