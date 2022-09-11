WSJ: заявление Газпрома об остановке "Северного потока" потрясло Европу

Закрытие «Северного потока» заставит европейские правительства ускорить свое стремление стать независимыми от российского газа Фото: REUTERS

Последнее заявление Газпрома о закрытии газопровода “Северный поток” ударило по рынку ценных бумаг Евросоюза. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ). Евро опустился ниже доллара США.

“Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2% за день до закрытия европейских рынков, но торгуемый в США ETF Vanguard FTSE Europe распродал как раз в тот момент, когда «Газпром» первоначально сделал свое объявление через Telegram на русском языке. Евро аналогичным образом отыграл прежний рост, снова опустившись ниже паритета с долларом США”, - пишет издание.

Также в материале говорится, что закрытие «Северного потока» заставит европейские правительства ускорить свое стремление стать независимыми от российского газа в преддверии зимних месяцев и может вынудить их нормировать энергию.

“Это шаг, который нанесет ущерб промышленным компаниям и приведет к рецессии в и без того хрупкой экономике континента”, - сообщило издание.

Ранее сайт KP.RU писал, что Президент РФ Владимир Путин назвал чушью обвинения в адрес России в использовании трубопровода «Северный поток» в качестве "энергетического оружия". Также он сказал, что в случае необходимости Россия включит “Северный поток-2“.