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Экономика11 сентября 2022 11:49

WSJ: заявление Газпрома об остановке "Северного потока" потрясло Европу

Евро опустился ниже паритета с долларом США
Владимир РОМАНЕНКО
Закрытие «Северного потока» заставит европейские правительства ускорить свое стремление стать независимыми от российского газа

Закрытие «Северного потока» заставит европейские правительства ускорить свое стремление стать независимыми от российского газа

Фото: REUTERS

Последнее заявление Газпрома о закрытии газопровода “Северный поток” ударило по рынку ценных бумаг Евросоюза. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ). Евро опустился ниже доллара США.

“Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2% за день до закрытия европейских рынков, но торгуемый в США ETF Vanguard FTSE Europe распродал как раз в тот момент, когда «Газпром» первоначально сделал свое объявление через Telegram на русском языке. Евро аналогичным образом отыграл прежний рост, снова опустившись ниже паритета с долларом США”, - пишет издание.

Также в материале говорится, что закрытие «Северного потока» заставит европейские правительства ускорить свое стремление стать независимыми от российского газа в преддверии зимних месяцев и может вынудить их нормировать энергию.

“Это шаг, который нанесет ущерб промышленным компаниям и приведет к рецессии в и без того хрупкой экономике континента”, - сообщило издание.

Ранее сайт KP.RU писал, что Президент РФ Владимир Путин назвал чушью обвинения в адрес России в использовании трубопровода «Северный поток» в качестве "энергетического оружия". Также он сказал, что в случае необходимости Россия включит “Северный поток-2“.