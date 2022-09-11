В Венгрии назвали антироссийские санкции "средствами самоповреждения" для Евросоюза

Евросоюз санкциями против России наносит больше вреда собственной экономике Фото: REUTERS

Антироссийские санкции стали ошибочными "средствами самоповреждения" для Евросоюза, а не "чудо-оружием", как того обещали в Брюсселе. Об этом заявил госсекретарь офиса венгерского премьер-министра Чаба Деметер. Его слова приводит агентство MTI.

"В Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить", - подчеркнул Деметер.

Чиновник обратил внимание, что именно с санкций в области энергетики начался "самый большой и продолжительный" рост цен в Европейском союзе, который почувствовал на себе каждый европеец.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомисии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать антироссийскую санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные в отношении России 11 тысяч санкционных ограничений так и не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени.