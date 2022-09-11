Памфилова заявила, что Россия не даст себя уничтожить

Элла Памфилова Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия не даст себя уничтожить, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Главное то, что, и правда, у нас нет выхода как только победить. Мы обязаны победить. Иначе просто нас уничтожат. А мы не можем допустить, чтобы такую страну как Россия, никто ее не может стереть. Никакие политические европейские заокеанские "пигмеи"...", - сказала Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК.

Она также добавила, что народ - это Россия, а народ не позволит себя уничтожить.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.